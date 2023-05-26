Goal: «Ювентус» не продлит контракт с Ди Марией. Трансферная стратегия клуба изменилась

Нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает Goal, стороны вели переговоры о продлении соглашения, однако трансферная стратегия туринцев изменилась. «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с Анхелем.
Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ди Мария перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Он провёл 24 матча в Серии А, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.
На чемпионате мира — 2022 в Катаре Ди Мария выступал в составе сборной Аргентины и в финале турнира забил гол в ворота сборной Франции (3:3, 4:2 пен.).
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ:
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