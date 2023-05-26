«Заткнись, не он готовит «Ювентус» к матчам». Жена Ди Марии ответила болельщику на критику

Хорхелина Кардосо, жена нападающего «Ювентуса» Анхеля Ди Марии, раскритиковала болельщика команды.
После недавно прошедшего матча туринцев с «Эмполи» один из болельщиков «старой синьоры» в социальной сети раскритиковал Анхеля Ди Марию. Жена футболиста «Ювентуса» ответила, намекнув, что в поражении виноват главный тренер Массимилиано Аллегри.
«Он не тренер и не готовит команду к матчам, и не он предпочитает отсиживаться в обороне.
Заткнись. Ты дурак или тебе за это платят?» – написала Хорхелина Кардосо.
Напомним, 22 мая завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» на своём поле встречался с «Ювентусом». Игра проходила в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ:
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