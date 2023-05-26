Сутормин: уехать играть в Оренбург? Да вообще спокойно

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переезде в Оренбург.
«Уехать играть в Оренбург? Да вообще спокойно. Но раньше такие переезды давались чуть полегче. Ведь тогда я ещё не был женат. Сейчас к каждому выбору подхожу более ответственно. Есть семья: и мама, и брат, и жена. Надо со всеми обсудить и внимательно подходить к выбору. Но, в целом, уехать играть – с удовольствием», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
За «Зенит» Сутормин выступает с 2019 года. В сезоне-2022/2023 29-летний полузащитник провёл в составе команды Сергея Семака 18 матчей и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
Ранее футболист выступал за астраханский «Волгарь», «Оренбург» и казанский «Рубин». За сборную России Сутормин отыграл три матча и забил один гол.
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