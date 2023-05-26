Эрлинг Холанд высказался о своей высокой результативности в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности в Англии.
«У меня не было сомнений перед стартом сезона. Я знал, что проявлю себя и буду играть в хорошей команде. Так что сомнений не было.
Честно говоря, я не ожидал такого хорошего результата, но я ожидал, что буду забивать. В прошлом сезоне «Сити» забил 100 мячей, так что я, конечно, ожидал, что буду забивать в этой команде, но не думал, что голов будет так много», — приводит слова Холанда Sky Sports.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) отдал голевую передачу на Фила Фодена. Для норвежского форварда это голевое действие стало 44-м в нынешнем сезоне АПЛ.
Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»:
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