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Гасперини отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Наполи»

Гасперини отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Наполи»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о том, что он может сменить Лучано Спаллетти в «Наполи».

«К счастью, у меня нет времени на чтение новостей в интернете, слишком много всего происходит вокруг, сложно уследить за всем сразу.

Самым лучшим решением будет сосредоточиться на том, чтобы «Аталанта» обязательно вышла в еврокубки», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Спаллети по окончании сезона покинет клуб из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, а Гасперини станет новым главным тренером команды.

Напомним, «Наполи» под руководством Спаллетти завоевал Скудетто впервые за 33 года. В текущем сезоне команда также сумела дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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