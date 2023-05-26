Гасперини отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о том, что он может сменить Лучано Спаллетти в «Наполи».
«К счастью, у меня нет времени на чтение новостей в интернете, слишком много всего происходит вокруг, сложно уследить за всем сразу.
Самым лучшим решением будет сосредоточиться на том, чтобы «Аталанта» обязательно вышла в еврокубки», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Ранее сообщалось, что Спаллети по окончании сезона покинет клуб из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, а Гасперини станет новым главным тренером команды.
Напомним, «Наполи» под руководством Спаллетти завоевал Скудетто впервые за 33 года. В текущем сезоне команда также сумела дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Гуляния фанатов после чемпионства «Наполи»:
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