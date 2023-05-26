Агент Верратти: Марко хочет вернуться в Италию

Рафаэль Пимента, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, рассказал о желании игрока вернуться в Италию.
«Итальянец рано или поздно думает о том, чтобы вернуться домой. Он всегда хочет вернуться. Не могу сказать, что этого не произойдет.
Уйдет ли Верратти из клуба по окончании сезона? «ПСЖ» должен закончить чемпионат, а там посмотрим», — приводит слова Пименты Calciomercato.
Верратти выступал в Италии за «Пескару».
Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» планирует подписать Верратти, чтобы убедить Лионеля Месси перейти в команду. Верратти рассматривал возможность такого трансфера на фоне неудачного сезона в «ПСЖ», несмотря на то что в прошлом году подписал с парижанами новый контракт до конца сезона-2025/2026.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета:
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