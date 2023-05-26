Экс-футболист «Барселоны» арестован за стрельбу в общественном месте

Бывший защитник «Барселоны» Дуглас Сантос был арестован в Бразилии.
Как сообщает Globo Esporte, Сантос был арестован за незаконное использование огнестрельного оружия. Футболист выстрелил в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа.
Дуглас Сантос позже спрятал пистолет в лесистой местности, и оружие до сих пор не обнаружено, однако сам игрок признался, что автором выстрела был он.
32-летний футболист сейчас находится без команды, его последним клубом был «Бешикташ». Сантосу предстоит судебное разбирательство.
Сантос в составе «Барселоны» стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (дважды), обладателем Кубка Испании (дважды). Бразилец провёл восемь официальных матчей за два года в клубе.
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