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Филиппо Индзаги сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Филиппо Индзаги сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»
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Главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Как сообщает Fanatik, клубу уже удалось достигнуть соглашения с Индзаги. Кроме него, переговоры велись также с Дженнаро Гаттузо, но турки остановились на кандидатуре Индзаги.

Пирло возглавил «Фатих» в июне 2022 года. Под его руководством команда находилась на девятом месте в турнирной таблице после 33 сыгранных матчей с 44 очками.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто». Напомним, Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году. В качестве футболиста Филиппо играл за «Ювентус», «Милан», «Парму», «Аталанту» и другие команды. Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призёром чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.

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