Алексей Сутормин объяснил, почему у него не получилось заиграть в академии «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, почему не удалось пробиться в основной состав через академию.

«По многим моментам не получилось. В первую очередь это моё отношение к делу. Там были и проблемы с лишним весом, недостаточно усердно тренировался. Получилось так, как получилось. Каждой ягодке своя пара, как говорится. Так что, видимо, я чуть позже к этому пришёл. Но я всё равно доволен тем, какой путь там у меня получился. Те моменты, которые меня там закалили, позволили мне дальше в итоге попасть в основной «Зенит». Но тяжело вот так переходить в Астрахань было. Со мной вместе в академии «Зенита» были Саша Селихов и Женя Марков. У нас был хороший тот год», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

За «Зенит» Сутормин выступает с 2019 года. В сезоне-2022/2023 29-летний полузащитник провёл в составе команды Сергея Семака 18 матчей и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.