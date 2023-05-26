«ПСЖ» заинтересован в Хаби Алонсо. Тренер хочет возглавить «Реал» после ухода Анчелотти

«ПСЖ» рассматривает кандидатуру главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
Как сообщает RMC Sport, первые контакты с испанским специалистом уже начались. Однако «ПСЖ» столкнулся с двумя препятствиями. Первое – Алонсо хочет сменить итальянца Карло Анчелотти в «Реале», когда тот покинет клуб. Второе – «Байер» намерен продлить контракт с Алонсо.
Контракт Хаби Алонсо с «Байером» действует до 2024 года. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги «аптекари» занимают шестое место в таблице, набрав 50 очков в 33 матчах. Кроме того, «Байер» пробился в полуфинал Лиги Европы, в котором по итогам двух матчей уступил «Роме» (0:1).
Действующим главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, работающий с командой первый сезон. При нём парижане вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов.
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