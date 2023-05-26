Бензема впервые в своей карьере забил 30 голов во всех турнирах в трёх сезонах подряд
Поделиться
Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил уникальное достижение.
Бензема забил минимум 30 голов во всех турнирах за клуб уже третий сезон подряд. Такой показатель результативности у француза в карьере впервые.
В прошлом сезоне на его счету было 44 гола, а в позапрошлом французский форвард тоже забил 30 голов во всех турнирах.
Свой 30-й гол в этом сезоне он забил в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано». «Реал» сумел вырвать победу у соперников на 89-й минуте: с передачи Дани Себальоса отличился Родриго.
«Реал» набрал 74 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. 73 очка у «Атлетико», который чуть позже сыграл вничью с «Эспаньолом». «Райо Вальекано» (46) — 11-й.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2023
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
10:12
-
09:58
-
09:54
-
09:43
-
09:38
-
09:35
-
09:26
-
09:24
-
09:20
-
09:17
-
09:07
-
08:56
-
08:38
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:49
-
06:54
-
06:41
-
06:35
-
06:29
-
06:10
-
05:44
-
05:35
-
05:28
-
04:47
-
04:42
-
04:21
-
04:19
Партнерский контент