Бензема впервые в своей карьере забил 30 голов во всех турнирах в трёх сезонах подряд

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил уникальное достижение.

Бензема забил минимум 30 голов во всех турнирах за клуб уже третий сезон подряд. Такой показатель результативности у француза в карьере впервые.

В прошлом сезоне на его счету было 44 гола, а в позапрошлом французский форвард тоже забил 30 голов во всех турнирах.

Свой 30-й гол в этом сезоне он забил в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано». «Реал» сумел вырвать победу у соперников на 89-й минуте: с передачи Дани Себальоса отличился Родриго.

«Реал» набрал 74 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. 73 очка у «Атлетико», который чуть позже сыграл вничью с «Эспаньолом». «Райо Вальекано» (46) — 11-й.