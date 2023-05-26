«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Кейлоре Навасе
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В костариканском голкипере французского «ПСЖ» Кейлоре Навасе заинтересовано несколько команд АПЛ. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, Навас хочет продолжить свою карьеру в Англии, где сейчас он играет на правах аренды за «Ноттингем Форест». Для костариканца игра в АПЛ является приоритетом. К вратарю присматриваются «Челси», «Лестер», «Брентфорд» и «Тоттенхэм», которые ищут нового основного голкипера на следующий сезон.
36-летний Навас связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2024 года. В 17 матчах АПЛ за «Ноттингем» в текущем сезоне костариканец пропустил 32 гола и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает Наваса в € 5 млн.
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