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Тренер «Челси» Лэмпард прокомментировал поражение от «Ман Юнайтед» с крупным счётом

Тренер «Челси» Лэмпард прокомментировал поражение от «Ман Юнайтед» с крупным счётом
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Игроки «Манчестер Юнайтед» были хладнокровны перед воротами. Мы были лучше в середине матча. По владению мячом и созданным моментам мы, по крайней мере, соответствовали им: у нас было больше шансов. Счёт 0:2 в этой ситуации является признаком того, где мы находимся.

У меня смешанные чувства, ведь мы хорошо сыграли в каких-то частях. В игре было несколько индивидуальных выступлений, которые, я думаю, могут стать хорошими заделами на будущее, если над ними поработать. Но, конечно, реальность показывает, насколько они хладнокровны перед воротами, а мы — нет, как плохо мы защищались индивидуально во втором тайме. Вот как может сложиться результат», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

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