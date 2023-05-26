Игрок «Челси» Чуквуэмека: нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека высказался о поражении в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Мы переживаем трудный период. Произошло много переходов и перемен, но ясно, что на данный момент мы играем недостаточно хорошо. Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему.

Думаю, что у нас было несколько хороших моментов в первом тайме, и если бы мы ими воспользовались, то исход игры мог бы быть совершенно другим.

Мы переживаем трудный период, нам нужно выйти из этого состояния и совершенствоваться. У нас осталась одна игра в этом сезоне — нужно дать болельщикам повод для улыбки. Нужно закончить этот сезон на победной ноте, чтобы перейти к лету, а затем вернуться к предсезонке с другим подходом и другим настроем, чтобы добиться большего», — приводит слова Чуквуэмеки официальный сайт «Челси».

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