Фанаты «Челси» на игре с «МЮ» кричали: «Вы не особенные, мы проигрываем каждую неделю»

Фанаты лондонского «Челси» во время матча 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:4) скандировали кричалку в адрес болельщиков «красных дьяволов».
«Вы не особенные, мы проигрываем каждую неделю», — приводит кричалку фанатов «Челси» «твиттер» Absolute Chelsea.
В последних 11 матчах АПЛ «Челси» выиграл лишь один раз. Это случилось в игре 35-го тура с «Борнмутом» (3:1).
После 37 сыгранных матчей в текущем сезоне «Челси» занимает 12-е место в АПЛ с 43 набранными очками. «Аристократам» предстоит провести ещё одну игру в чемпионате Англии — с «Ньюкаслом». Она пройдёт 28 мая и начнётся в 18:30 по московскому времени. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард покинет клуб после этого матча.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
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