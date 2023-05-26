Фанаты «Челси» на игре с «МЮ» кричали: «Вы не особенные, мы проигрываем каждую неделю»

Фанаты лондонского «Челси» во время матча 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:4) скандировали кричалку в адрес болельщиков «красных дьяволов».

«Вы не особенные, мы проигрываем каждую неделю», — приводит кричалку фанатов «Челси» «твиттер» Absolute Chelsea.

В последних 11 матчах АПЛ «Челси» выиграл лишь один раз. Это случилось в игре 35-го тура с «Борнмутом» (3:1).

После 37 сыгранных матчей в текущем сезоне «Челси» занимает 12-е место в АПЛ с 43 набранными очками. «Аристократам» предстоит провести ещё одну игру в чемпионате Англии — с «Ньюкаслом». Она пройдёт 28 мая и начнётся в 18:30 по московскому времени. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард покинет клуб после этого матча.

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