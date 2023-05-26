Ловчев прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Накануне «Локо» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Это очевидное действие как со стороны футболиста, так и со стороны клуба. Дзюба в этой команде забивает почти в каждом матче, отдаёт передачи — с ним связан весенний успех и связаны ожидания от следующего сезона.

Видно, что и обстановка вокруг команды и клуба поменялась — внутри ребята к нему тянутся, появился лидер, вокруг клуба стало заметно доброжелательнее. Результат пришёл.

Есть риски, безусловно. Артём парень немолодой, но примеров в Европе и у нас достаточно, когда опытные ребята дают результат. И я, кстати, думаю, что и сам Дзюба спокойно отнесётся к тому, что на каком-то этапе он будет играть меньше, станет дядькой-наставником. На сегодня, на весенний отрезок этого чемпионата, он не просто лучший форвард из россиян, но и вообще лучший игрок среди россиян.

Может ли «Локо» побороться с «Зенитом» на следующий год? Думаю, что ни «Локомотив», ни «Спартак», если сохранятся нынешние составы, не смогут — надо укрепляться, брать более классных игроков. И красно-белым, и железнодорожникам — в первую очередь, в оборону. Надо усиливаться», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.