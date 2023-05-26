Бруну Фернандеш прокомментировал попадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о попадании команды в Лигу чемпионов сезона-2023/2024.
«Мы знаем, что это много значит для нас. Очевидно, что это говорит о достижении наших целей, и мы это сделали. Конечно, мы рады, что «Ливерпуля» там не будет. Но для нас дело не в этом. Речь идёт о том, чтобы сделать для себя всё, что в наших силах, потому что мы должны заботиться о себе.
Это достойно, потому что мы хотим большего. Для того, что нам было нужно в этом сезоне, это здорово. Мы взяли трофей (Кубок английской лиги. — Прим. «Чемпионата»), забрались в четвёрку лучших, что было целью после того, как мы поняли, что не сможем выиграть Премьер-лигу. И теперь, чтобы хорошо закончить сезон, необходимо выиграть Кубок Англии», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Видео: Игроки «МЮ» обнимаются с фанатами после победы в Кубке лиги
- 26 мая 2023
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