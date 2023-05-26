Месси встречался с Бускетсом и Альбой. Он сказал им, что у него нет предложения от «Барсы»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси встретился в Париже со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне» защитниками Жорди Альбой и Серхи Роберто и полузащитником Серхио Бускетсом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Встреча за ужином состоялась на прошлой неделе, когда главный тренер «Барселоны» Хави предоставил каталонцам выходной после завоевания чемпионского титула. Во время разговора испанские игроки попытались узнать у Месси о его будущем, на что тот признался им, что до сих пор не получал предложения о переходе в «Барселону».

Ранее стало известно, что на Месси, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ», претендуют «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль». По последней информации, парижане готовы пойти на увеличение зарплаты аргентинца ради сохранения его в команде.

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