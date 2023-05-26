«Желание найти новый вызов взяло верх». Пирло — об уходе из «Фатих Карагюмрюк»

Бывший главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло поделился эмоциями от ухода из турецкого клуба. Итальянский специалист признался, что покинул команду из-за желания найти новый вызов в своей карьере.

«Это был важный и напряжённый год, полный личного и профессионального роста. Я познакомился с прекрасным городом и новой культурой. В конце концов желание найти новый вызов взяло верх. Я искренне благодарю «Карагюмрюк» и всех болельщиков за то, что поддерживали меня с первого дня и приняли мой выбор. С сегодняшнего дня у вас есть ещё один поклонник», — написал Пирло в своих социальных сетях.

Пирло работал в «Фатихе» первый сезон. Об уходе специалиста стало известно на этой неделе. Ранее итальянец работал с «Ювентусом».