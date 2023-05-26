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Тен Хаг: «МЮ» нужны игроки получше, если мы хотим бороться за самые высокие места

Тен Хаг: «МЮ» нужны игроки получше, если мы хотим бороться за самые высокие места
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужно заметное усиление состава, чтобы составлять конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в АПЛ.

«Сможем ли мы бороться за титул в следующем сезоне? Сейчас трудно говорить об этом. Мы должны посмотреть, как пройдёт трансферное окно, но я думаю, что нам нужно больше игроков.

У нас есть хорошая база для развития, но требования должны стать выше, стандарты должны повыситься. Летом нам предстоит поработать с этим составом, посмотреть, сможем ли мы его усилить.

Наш состав хорош для попадания в четвёрку в этой лиге. Но если мы хотим побороться за титул, то нам нужно быть реалистами и посмотреть, что мы можем сделать после двух трансферных окон. Сейчас нам предстоит много работы. Мы добиваемся прогресса в этой команде с этим составом, но нам нужны игроки получше, если мы хотим бороться за самые высокие места», — приводит слова тен Хага The Athletic.

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