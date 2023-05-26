Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей седьмого игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A-F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.
Расписание матчей седьмого игрового дня:
26 мая, пятница (время — московское)
Группа В (3-й тур). Словакия — США. 21:00
Группа В (3-й тур). Эквадор — Фиджи. 21:00
27 мая, суббота
Группа А (3-й тур). Узбекистан — Гватемала. 00:00
Группа А (3-й тур). Новая Зеландия — Аргентина. 00:00
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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