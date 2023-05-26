Николаев: Дзюба смело может рассчитывать на 10–12 голов за «Локомотив» в следующем сезоне

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который накануне продлил контракт с железнодорожниками. Также Николаев заявил, что в следующем сезоне Артём сможет забить в РПЛ 10–12 голов.

«Подписание Дзюбой нового контракта с «Локомотивом» полезно и для игрока, и для клуба. Артём последние два-три года доигрывает, вполне возможно, что он и в следующем сезоне хорошо выступит и с ним вновь продлят соглашение. А там совсем на финал карьеры, наверное, в родной «Спартак» вернётся… Шутка (смеётся)! А «Локо», в свою очередь, очень угадал с подписанием Дзюбы, потому что он своей харизмой и лидерскими качествами, по сути, в этом году команду вытащил.

На какую бомбардирскую планку в следующем сезоне Артём может рассчитывать? Думаю, голов на 10–12 — смело. Для него как для возрастного форварда это будет очень хорошим показателем.

В «Локомотиве» сложилась неплохая команда, которая состоит в основном из русских пацанов. Не могу сказать, что все, кого вы перечислили, играют стабильно хорошо, но кто-то из них постоянно «выстреливает». Поэтому, я думаю, у Дзюбы есть возможность опираться на трио [Пиняев, Глушенков, Миранчук] — передачу ему всегда смогут отдать», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».