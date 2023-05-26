Мама Рабьо хочет, чтобы игрок получил зарплату € 10 млн в год в «Баварии»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо начал переговоры о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию». Об этом в своём подкасте сообщил журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Бавария» хочет подписать Рабьо на правах свободного агента, так как у француза заканчивается контракт с «Ювентусом». Мюнхенский клуб и игрок постоянно находились в контакте с 2019 года. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не против перехода Рабьо, с которым он работал в «ПСЖ».

Мама Рабьо, являющаяся также агентом футболиста, требует у «Баварии» зарплату в € 10 млн в год, которая сделала бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенцев.

Рабьо забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 46 сыгранных матчах.

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