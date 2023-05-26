Защитник «МЮ» Линделёф: мы показывали отличный футбол и заслуживаем места в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф высказался о попадании клуба в Лигу чемпионов сезона-2023/2024.
«Конечно, это всегда было нашей целью. Я очень рад, что мы достигли этого. Мы знали, что могли бы обеспечить себе место в Лиге чемпионов после этого матча («Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счётом 4:1. — Прим. «Чемпионата»). Мы вышли и выиграли игру, так что все очень довольны этим.
Разница в сравнении с прошлым сезоном? Думаю, менталитет и усилия, которые каждый прикладывает. Сейчас каждый точно знает, что делать на поле, у нас есть система, в которой каждый на своём месте. Думаю, что в этом сезоне мы показывали отличный футбол и действительно заслуживаем этого места в Лиге чемпионов», — приводит слова Линделёфа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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- 26 мая 2023
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