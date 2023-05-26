Главный тренер сборной Испании может быть уволен через полгода после назначения

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может покинуть свой пост. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, будущее специалиста на посту зависит от выступления сборной Испании в Лиге наций в середине июня. Де ла Фуэнте недовольны в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и футболисты национальной команды. Возмущение вызывают методы работы тренера и поражение от Шотландии (0:2).

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года. Под его руководством команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Контракт с тренером рассчитан до июля 2024 года. Де ла Фуэнте сменил на посту наставника испанцев уволенного после чемпионата мира 2022 года в Катаре Луиса Энрике.