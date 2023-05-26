«Чемпионат» стал лауреатом премии MARSPO Awards 2023

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25 мая состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии MARSPO Awards 2023. MARSPO Awards – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.

«Чемпионат» победил в номинации «Самое популярное спортивное диджитал медиа в 2022 году».

Управляющий директор «Чемпионата» и директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

«MARSPO Awards давно зарекомендовала себя как важная премия для всей индустрии спорта. Команда «Чемпионата» прошла сложный 2022-й год с отличными результатами и целым рядом ценных достижений. Благодарен всем ребятам, которые каждый день делают свой вклад в «Чемпионат». Премия от MARSPO Awards – заслуженная оценка нашей работы».