Ловчев высказался о возможном переходе Глебова в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе капитана «Ростова» Данила Глебова в стан красно-белых. По мнению эксперта, Глебов является оптимальным вариантом усиления на позицию опорного полузащитника.

«Пошёл разговор о том, что «Спартак» хочет Глебова из «Ростова». Игрок стоит дорого, и «Спартак» якобы думает, а «Ростов» не готов продавать.

Это важнейшая позиция для «Спартака», команде нужен хороший опорник, это разрушитель. На примере «Зенита», где несколько лет назад покупкой Барриоса закрыли позицию на несколько лет вперёд, мы видим, как это важно, что это даёт в плане результата.

Глебов хороший игрок, капитан «Ростова», он по характеристикам лучше всего подойдёт в эту позицию. Он умеет играть, он с характером, он лидер. Наверное, из россиян я бы на эту позицию рассматривал Баринова и Глебова. Но Баринов «Спартак» ненавидит, примеры в подтверждение сами найдите. А Глебов стоит больших денег. Но лучше взять его, чем нескольких подешевле. И надо спрашивать его самого — хочет ли он сам в «Спартак», хочет уходить из «Ростова»?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.