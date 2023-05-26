«Я тебя очень сильно люблю!» Младший брат Захаряна поздравил Арсена с днём рождения
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Воспитанник академии московского «Динамо» Артур Захарян в трогательном видео, опубликованном в телеграм-канале бело-голубых, поздравил своего старшего брата, полузащитника москвичей Арсена Захаряна, с 20-летием.
«Арсен, поздравляю тебя с юбилеем! Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, удачи, успехов, счастья. Главное, чтобы не было травм. Я тебя очень сильно люблю, я тобой горжусь! С днём рождения!» — сказал Артур Захарян.
Захарян сыграл за «Динамо» 35 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Полузащитник связан контрактом с бело-голубыми до июня 2024 года. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к нему со стороны «Челси» и «Галатасарая».
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