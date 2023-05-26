«Сочи» сыграет с «Зенитом» в форме, посвящённой Дню города

«Сочи» сыграет в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в особенной форме, посвященной 185-му дню рождения города Сочи. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«На лицевой стороне изображены достопримечательности города, которые передают его дух и красоту.

Сочи располагается на побережье Чёрного моря, является самым оживлённым морским курортом страны и столицей зимней Олимпиады 2014 года. Кроме того, наш дом именуют курортной и летней столицей России, а также «черноморской жемчужиной». Эта форма – дань уважения любимому городу», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Сочи»

Матч чемпионата России «Сочи» — «Зенит» состоится завтра, 27 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.