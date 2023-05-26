Mundo Deportivo: «Барселона» выбирает между двумя новыми полузащитниками

У «Барселоны» очень большие планы на летнее трансферное окно. Помимо главной цели – аргентинского нападающего Лионеля Месси, сине-гранатовые стараются усилить и свою полузащиту, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, наиболее предпочтительные варианты для «Барсы» – Мартин Субименди из «Реала Сосьедад» и Йозуа Киммих – опорник «Баварии». С приобретением Субименди больше ясности, потому что цена трансфера уже известна и оговорена – это € 60 млн. Тем не менее «Сосьедад» не намерен так просто отдавать полузащитника «Барсе». По словам главного тренера басков Иманола Альгуасиля, руководству клуба будет несложно убедить Субименди остаться, ведь он давно хотел поучаствовать в Лиге чемпионов, где «Сосьедад» почти обеспечил себе место на следующий сезон.

Сложнее дела обстоят с Киммихом: у него по контракту ещё два года игры в «Баварии», которая испытывает проблемы в Бундеслиге и не хочет терять ключевых игроков. Будучи немцем, Киммих с большим уважением относится к «Баварии», это ещё одна из причин, почему его будет действительно сложно переманить в стан сине-гранатовых. «Барселона» ещё не установила официальный контакт с командой из Мюнхена и планирует сделать это в ближайшее время.

Видеообзор последнего матча «Барселоны»

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