Ташуев: никто не думал, что у «Ахмата» получится забить 11 мячей за три матча
Поделиться
Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о состоянии команды, отметив, что никто не думал, что грозненцы будут показывать настолько результативный футбол в нескольких последних матчах.
«Команда находится в хорошем состоянии. Никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы. Травмированные ребята восстанавливаются, кто‑то возвращается в общую группу. Готовимся по обычному плану», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
«Ахмат» одержал три подряд победы в РПЛ, разгромив сначала московские «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0) в гостях, а затем и не оставив шансов подмосковным «Химкам» в Грозном (3:0). В следующем матче грозненцы встретятся с «Ростовом» 28 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2023
-
13:27
-
13:25
-
13:23
-
13:01
-
12:50
-
12:50
-
12:42
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:09
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:45
-
10:45
-
10:43
-
10:31
-
10:28
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
10:12
-
09:58
-
09:54
-
09:43
Партнерский контент