Ташуев: никто не думал, что у «Ахмата» получится забить 11 мячей за три матча

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о состоянии команды, отметив, что никто не думал, что грозненцы будут показывать настолько результативный футбол в нескольких последних матчах.

«Команда находится в хорошем состоянии. Никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы. Травмированные ребята восстанавливаются, кто‑то возвращается в общую группу. Готовимся по обычному плану», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» одержал три подряд победы в РПЛ, разгромив сначала московские «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0) в гостях, а затем и не оставив шансов подмосковным «Химкам» в Грозном (3:0). В следующем матче грозненцы встретятся с «Ростовом» 28 мая.