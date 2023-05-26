«Немногому». Лэмпард — о том, чему научился за второй период работы в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не смог многому научиться за свой второй период работы в клубе.
«Многому ли я научился за этот короткий период с точки зрения тренерской работы? Не так уж и многому. Я думаю, что если у вас нет основы, то формации не так важны. Я был в такой ситуации как игрок, когда у вас есть временный перерыв после смены тренера. Многое зависит от того, за что борется команда. Мы не нашли на это ответа, что и показывают наши результаты. Эта работа всегда будет бросать вам вызов в любое время. Я не жертва. Мне нравится работать в этом клубе, и это не изменилось с того момента, как я вернулся сюда», — приводит слова Лэмпарда The Athletic.
Лэмпард возглавил «Челси» по ходу текущего сезона. Сразу было объявлено, что тренер проработает в клубе до лета.
- 26 мая 2023
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