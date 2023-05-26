Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»

В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко отреагировал на заявление бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о том, что он получит медаль за работу с командой в Мелбет Первой лиге в первой половине сезона-2022/2023.

«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он её, конечно же, получит», – приводит слова Кравченко «Татар-информ».

Отмечается, что представители «Рубина» отказались комментировать это заявление Слуцкого.

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года. Казанская команда, выступавшая в Первой лиге, обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. Слуцкий должен будет получить медаль согласно регламенту первенства, так как отработал в «Рубине» 19 туров.

Материалы по теме
Слуцкий – о выходе «Рубина» в РПЛ: я должен получить медаль, всё-таки отработал 19 туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023