Игорь Колыванов: было бы интересно посмотреть на мощный состав «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов признался, что ему было бы интересно посмотреть на «Зенит» в Лиге чемпионов. По мнению Колыванова, у сине-бело-голубых мощный состав.

«Чтобы понять, может ли команда конкурировать в Лиге чемпионов, надо, чтобы она там играла. Пока мы этого видеть не можем. Состав у «Зенита» очень мощный как в лице бразильцев, так и российских игроков. Было бы интересно посмотреть на такой «Зенит» в Лиге чемпионов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА. «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд.