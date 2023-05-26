Игорь Колыванов: было бы интересно посмотреть на мощный состав «Зенита» в Лиге чемпионов
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов признался, что ему было бы интересно посмотреть на «Зенит» в Лиге чемпионов. По мнению Колыванова, у сине-бело-голубых мощный состав.
«Чтобы понять, может ли команда конкурировать в Лиге чемпионов, надо, чтобы она там играла. Пока мы этого видеть не можем. Состав у «Зенита» очень мощный как в лице бразильцев, так и российских игроков. Было бы интересно посмотреть на такой «Зенит» в Лиге чемпионов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА. «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд.
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