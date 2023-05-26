Ходоровский рассказал, сколько бы потратило «Торпедо» в случае перехода Дзюбы

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал о переговорах по переходу нападающего Артёма Дзюбы, которые проходили зимой.
«Нужно ли было платить за трансфер Дзюбы? Да, как сказал его представитель, некий господин Гольдман, что какие-то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого мотивированного нападающего без агентских выплат.
Хотите, покажу цифры? Это получено от Ильи Леонидовича (Геркуса. — Прим. «Чемпионата»): 6,7 млн рублей в месяц — зарплата, 7 млн — агентские выплаты. Это ещё по тому курсу. Не знаю, какая у него зарплата в «Локомотиве» сейчас, но в «Торпедо» нам предлагали подписать Артёма на таких условиях. У нас в команде ни у одного футболиста нет зарплаты в 6,7 млн.
Понимаете, мы просто не могли подписать игрока за такие деньги. Знаю, что Гольдман пытался неформально выйти на меня, потом — на Талалаева, чтобы что-то решить кулуарно, напрямую. Дальше — бог ему судья.
У меня есть своё подтверждение, а Андрею Викторовичу я верю. В итоге у нас пришёл Стефанович, который забил четыре мяча. И это был как раз трансфер, одобренный всеми», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».
- 26 мая 2023
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