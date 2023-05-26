Малком: связка с Мбаппе в «ПСЖ»? Неплохо, но я буду счастлив остаться в «Зените»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком порассуждал о своём несостоявшемся переходе в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, признавшись, что будет счастлив остаться в российском клубе, если переговоры не будут возобновлены. Также бразилец сказал, что его потенциальная связка с форвардом парижан Килианом Мбаппе смотрелась бы неплохо.

«Со стороны «ПСЖ» был интерес, шли переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Но я буду продолжать работать. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Если ничего не произойдёт, то я буду счастлив остаться в «Зените».

Продолжится ли диалог? Я не знаю. Забота о моём будущем — это работа моего агента. Я сосредоточен только на футболе.

Связка в атаке Мбаппе — Малком? Понятно, что это было бы неплохо, но в первую очередь я думаю о своих партнёрах по команде, потому что они тоже крутые», — приводит слова Малкома Onze Mondial.