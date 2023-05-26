Представитель Дзюбы ответил на слова Ходоровского о стоимости перехода в «Торпедо»

Леонид Гольдман, который представляет интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, прокомментировал слова члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского о переговорах по переходу футболиста.

«С удивлением прочитал слова господина Ходоровского про несостоявшийся переход Артёма в «Торпедо». Я понимаю, что сейчас он находится в стрессовой ситуации из‑за вылета команды в Первую лигу, но, если он считает себя профессионалом, готовиться к интервью стоит немного тщательнее.

Во‑первых, от меня никогда не звучало таких эпитетов, как «тупые», «глупые» и чего‑то подобного по отношению к руководителям «Торпедо». Возможно, это какое‑то самоощущение на текущий момент, но я здесь совершенно ни при чём. Никогда не позволял себе некорректных высказываний в публичном поле. В отличие от коллеги из «Торпедо», который в интервью наговорил ерунду, не соответствующую действительности, ещё и в такой грубой форме.

Во‑вторых, хотел бы пояснить ситуацию по агентским и прочим выплатам за Дзюбу. Ситуация была следующей. Мне позвонил Илья Леонидович Геркус, сказал, что есть одобренная сумма на приобретение иностранца. И спросил: готов ли Артём «упасть» в два раза по условиям по сравнению с этой суммой на иностранца, потому что бюджет «Торпедо» на оставшуюся трансферную кампанию был не очень большой. Как мы и говорили не раз, деньги в той ситуации не были приоритетом, поэтому были готовы обсуждать этот вариант и ждали конкретики. Ни агентских, ни подъёмных мы не обсуждали, потому что с оффером Илья Леонидович к нам не вернулся.

Теперь стало понятно почему: провести нормальную кампанию Геркусу, к сожалению, не дал совет директоров в лице господина Ходоровского и его коллег. Мне кажется, Илья Леонидович тоже может считаться пострадавшей стороной, причём не только в истории с Дзюбой, но вообще в течение этого периода с «Торпедо». Суть в том, что в той истории никто нам не говорил, что клуб отказался от Артёма по финансовым причинам. Тем более совет директоров вроде как одобрил более дорогих игроков либо с трансферной стоимостью, либо с высоким подъёмом и агентскими. Из причин, которые нам назывались: отношение болельщиков, атмосфера в раздевалке, физическая форма, мотивация. В данном случае по всем четырём пунктам, думаю, время всё расставило по местам. Надеюсь, сейчас атмосфера в раздевалке «Торпедо» отменная и болельщики клуба в восторге.

Не знаю, какую табличку показывал господин Ходоровский. Но, возможно, Геркус распределил какую‑то предварительно оговорённую сумму между фиксированной зарплатой и подъёмными, многие так делают: игрок свободный, за трансфер платить не надо, поэтому клубу не так важно, как будет распределяться сумма. Игроку, условно, можно дать зарплату 10 тысяч рублей, а остальное записать в подъёмные. Детально комментировать, не видя этой таблицы, сложно. Но готов официально заявить: никаких агентских в трансфере Дзюбы быть не могло, потому что, много раз это говорил, не являюсь профессиональным лицензированным агентом.

Что касается Талалаева, то никаких выходов на него искать мне не надо. Я участвовал в организации их общения с Артёмом. Они поговорили, итоги этого разговора мы все знаем. То, что что‑то должно остаться на нашей совести с Артёмом, мне комментировать сложно, это какие‑то внутренние истории. Наша совесть в данном случае чиста. Но мне удивительно читать слова человека, чья команда только что с треском вылетела в ФНЛ, о том, что он гордится срывом сделки с Дзюбой. Что ж, теперь за игрой Артёма и нашими баснями господин Ходоровский и господин Талалаев смогут следить из лучшей лиги мира», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».