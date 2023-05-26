Полина Гагарина исполнит гимн России на матче ЦСКА и «Краснодара» в Суперфинале Кубка
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Известная российская певица Полина Гагарина исполнит гимн Российской Федерации перед началом матча Суперфинала Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром» в «Лужниках». Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Также болельщиков, которые посетят решающую игру турнира, ждёт большая развлекательная программа. РФС уже объявил о старте продаж билетов на Суперфинал Кубка России.
ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России из Пути РПЛ. «Краснодар» добился права игры за трофей, пройдя по Пути регионов. Суперфинал пройдёт в Москве 11 июня. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».
Победитель матча за Кубок России в июле встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в игре за Суперкубок.
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