Экс-игрок ЦСКА Таранов сравнил Газзаева и Слуцкого

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов сравнил экс-наставников армейцев Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева. По его словам, у Слуцкого более европейский подход к разминкам, а Газзаев внимателен к мелочам.
«Чья философия ближе – Слуцкого или Газзаева? Газзаева. Но с элементами Слуцкого. А насчёт чемпионств — многое зависит от состава. Мы тоже могли с «Крыльями» на что-то претендовать, если бы состав сохранился.
В чём разница между ними? В мелочах. Делаем высокое поднимание бедра — если у Газзаева чуть недотянул, мог и на это разораться. А у Слуцкого разминаешься как хочешь, более европейский подход.
Если для кого-то Газзаев как отец, то для меня — жёсткий и требовательный тренер, который был настроен на работу, кроме первого места, ничего не знал», — приводит слова Таранова Sport24.
- 26 мая 2023
-
14:48
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:37
-
13:30
-
13:27
-
13:25
-
13:23
-
13:01
-
12:50
-
12:50
-
12:42
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:09