Хаджи: глупости, что «Зенит» готов конкурировать в ЛЧ. Они же играли там — чего добились?

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что «Зенит» не готов конкурировать на европейской арене. Хаджи напомнил, что во времена игры на международной арене сине-бело-голубые особо ничего не добились.

«Глупости, что «Зенит» готов конкурировать в Лиге чемпионов. Они же играли там — чего добились? О чём мы говорим? Это они здесь на нашем уровне побеждают, да и то не без удачи и судейства», — сказал Александр Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА. «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд, однако не имеет возможности играть в Лиге чемпионов.