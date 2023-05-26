Фото: Лучано Спаллетти сделал татуировку в честь победы «Наполи» в чемпионате Италии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сделал специальную татуировку в честь победы неаполитанцев в чемпионате Италии в этом сезоне.
Фото: Социальные сети Валентино Руссо
Фото: Социальные сети Валентино Руссо
Татуировка выполнена в таком стиле, что логотип «Наполи» и итальянский флаг с цифрой 3 выглядывают из рвущейся кожи главного тренера неаполитанцев. Спаллетти впервые в своей карьере выиграл чемпионат Италии. «Наполи» не побеждал в Серии A 33 года.
По информации СМИ, Спаллетти покинет «Наполи» по окончании сезона из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. Итальянский специалист возьмёт годовую паузу в карьере, а его место у руля неаполитанцев займёт Джан Пьеро Гасперини, работающий сейчас с «Аталантой».
Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»
- 26 мая 2023
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