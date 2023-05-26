Таранов: Ярошик прятался от Слуцкого за деревьями, чтобы не получить штраф в размере $ 50

Бывший игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о забавном случае, как Иржи Ярошик прятался от Леонида Слуцкого за деревьями, чтобы не получить штраф за опоздание на тренировку.

«У Карпина, на мой взгляд, немного перебор [со штрафами за лишний вес]. Но у меня и штрафов за вес никогда не было, полнотой не болел. За опоздание на тренировку штраф там был 50 долларов, чисто символический.

Помню случай с Ярошиком. Он к нам из «Челси» перешёл. Тренировка началась, Слуцкий что-то объясняет — смотрим, с базы Иржик бежит, за деревьями прячется, чтобы не видели. Слуцкий говорит: «Первый раз вижу долларового миллионера, который прячется за деревьями из-за штрафа в 50 долларов!»

Представь, человек из «Челси» приехал, мог, казалось бы, вальяжной походкой зайти, кинуть эти 50 долларов — и дальше пойти. Но тут не размер штрафа важен, а твоё отношение — даже эти 50 долларов западло отдавать за опоздание», — приводит слова Таранова Sport24.