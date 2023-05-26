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«РБ Лейпциг» показал новую домашнюю форму на следующий сезон

«РБ Лейпциг» показал новую домашнюю форму на следующий сезон
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Немецкий «РБ Лейпциг» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Основной цвет футболки — белый.

Фото: ФК «РБ Лейпциг»

«Новая домашняя футболка выполнена в чистом белом базовом стиле, основанном на дизайне формы сезона-2018/2019, и отражает наши клубные цвета: белый и красный.

По сравнению с выездной футболкой домашняя впечатляет своим простым дизайном, а утончённый внешний вид подчёркивается деталями на рукавах: привлекательным рисунком красной стрелки RBL. Эта стрелка указывает направление, в котором мы хотим двигаться в будущем: вверх!

Герб города и клуба встроен с силуэтом We are Leipzig на внутренней стороне футболки и надписью You Can Do Anything на шее сзади», — написано в заявлении клуба.

Команда наденет новую форму завтра, 27 мая, в матче заключительного тура Бундеслиги с «Шальке-04».

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