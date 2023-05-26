CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам более € 550 тыс. по контракту Жоау Мариу

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил заявление агентской компании Olea Sports Capital LLC, которая потребовала от «Локомотива» выплаты за нарушения по контракту португальского полузащитника Жоау Мариу. Сумма выплат составила более € 555 тыс. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

«Локомотив» не выплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (€ 255 582) и бонусе за попадание железнодорожников в Лигу чемпионов (€ 300 тыс.).

Жоау Мариу выступал за «Локомотив» в сезоне-2019/2020 на правах аренды из итальянского «Интера». Он провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Также на счету полузащитника четыре игры за «Локомотив» в Лиге чемпионов.