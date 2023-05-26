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CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам более € 550 тыс. по контракту Жоау Мариу

CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам более € 550 тыс. по контракту Жоау Мариу
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил заявление агентской компании Olea Sports Capital LLC, которая потребовала от «Локомотива» выплаты за нарушения по контракту португальского полузащитника Жоау Мариу. Сумма выплат составила более € 555 тыс. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

«Локомотив» не выплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (€ 255 582) и бонусе за попадание железнодорожников в Лигу чемпионов (€ 300 тыс.).

Жоау Мариу выступал за «Локомотив» в сезоне-2019/2020 на правах аренды из итальянского «Интера». Он провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Также на счету полузащитника четыре игры за «Локомотив» в Лиге чемпионов.

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