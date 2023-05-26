Мостовой: возглавить команду на Кипре? Сразу нет. ФНЛ — теплее, РПЛ — это уже горячо
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, какую команду хотел бы возглавить после получения тренерской лицензии. Он признался, что не хотел бы работать на Кипре или в Болгарии, а склоняется к российским вариантам.
«Какую команду хочу начать тренировать после получения лицензии? Мне очень много журналистов задают этот вопрос: «Хотите? Хотите?» Ребят, в моём возрасте уже хотеть мало. Задача – получить эту лицензию. А дальше уже в зависимости от того, кто и что будет предлагать.
Возглавить команду из чемпионата Кипра? Сразу нет, холодно. Чемпионат Болгарии? Нет. ФНЛ – уже теплее. РПЛ – это уже горячо (смеётся)», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
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