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«Жирона» представила домашнюю форму на сезон-2023/2024

«Жирона» представила домашнюю форму на сезон-2023/2024
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Испанская «Жирона» на официальном сайте представила новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.

«Новая форма восстанавливает традиционные красно-белые вертикальные полосы на футболке с преобладанием белого цвета. Шея больше не круглая, а становится заострённой, V-образной.

Синий цвет возвращается, чтобы завоевать известность. Таким образом, шорты больше не будут красными и вернутся к синему. Этот цвет также будет присутствовать на шее футболки и на гетрах, которые будут белыми, но с синими деталями», — написано в заявлении клуба.

«Жирона» сыграет в новой форме в воскресенье, 28 мая, с «Бетисом».

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