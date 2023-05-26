«Жирона» представила домашнюю форму на сезон-2023/2024
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Испанская «Жирона» на официальном сайте представила новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.
«Новая форма восстанавливает традиционные красно-белые вертикальные полосы на футболке с преобладанием белого цвета. Шея больше не круглая, а становится заострённой, V-образной.
Синий цвет возвращается, чтобы завоевать известность. Таким образом, шорты больше не будут красными и вернутся к синему. Этот цвет также будет присутствовать на шее футболки и на гетрах, которые будут белыми, но с синими деталями», — написано в заявлении клуба.
«Жирона» сыграет в новой форме в воскресенье, 28 мая, с «Бетисом».
Видео: «Сельта» — «Жирона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 36-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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