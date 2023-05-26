«Реал» хочет включить Азара в сделку по Кейну

Мадридский «Реал» активно ведёт переговоры о покупке нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Помимо денежного предложения, «сливочные» готовы отдать лондонскому клубу одного из своих нападающих – Эдена Азара, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser.
Руководство «Реала» считает, что «Тоттенхэм» не откажет им в таком предложении, поскольку бельгиец уже успел зарекомендовать себя в АПЛ, выступая за «Челси». У Кейна же следующим летом заканчивается контракт со «шпорами», поэтому его уход сейчас наиболее вероятен.
В этом сезоне Премьер-лиги Гарри Кейн сыграл в 37 матчах и забил 28 голов. У Азара же сезон выдался далеко не самым удачным: бесконечные травмы привели к тому, что бельгиец смог отыграть лишь шесть матчей в Ла Лиге, не забив ни одного гола и сделав один ассист.
Видеообзор последнего матча «Реала»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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