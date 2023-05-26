Ловчев: «Спартак» однозначно завоюет медали, вопрос только какие

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что красно-белые точно завоюют медали по итогам сезона-2022/2023. Также, по его мнению, отсутствие Александра Соболева в завершающих матчах сезона не станет для «Спартака» большой проблемой.

«Никакой катастрофы не случилось. На поле выйдет не менее мощный Шамар Николсон, который не хуже россиянина умеет продавливать насыщенную оборону. Давайте не забывать и о Кейта Бальде, нападающем несколько другой формации. Однако весной он смотрится классно и уже забил четыре мяча во всех турнирах.

Юран ни разу не проигрывал «Спартаку»? Ничего страшного в том, что во главе «Нижнего Новгорода» встал бывший спартаковец, я не вижу. Думаю, матч получится равным. В теории красно-белые могут даже потерять очки, как они это периодически делают во встречах с уступающими в классе оппонентами. Но для них сейчас самое важное — как можно чаще поражать чужие ворота с учётом всех сложностей в обороне. А так «Спартак» однозначно завоюет медали, вопрос только какие. Об этом пока судить не берусь», — приводит слова Ловчева RT.