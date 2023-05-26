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Сборная России U17 объявила состав на Кубок БРИКС, который пройдёт в Сан-Паулу, Бразилия, с 26 мая по 2 июня 2023 года.

Отметим, что «Зенит» сыграет на Кубке БРИКС своим составом. Также на турнире примут участие шесть бразильских команд.

Вратари: Данил Ладоха («Краснодар»), Сергей Мокроусов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Защитники: Богдан Мацола, Кирилл Ларионов (оба – «Краснодар»), Герман Уткин, Максим Жуков (оба – ЦСКА Москва), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Никита Бабакин («Ростов» Ростов-на-Дону), Николай Придава («Чертаново» Москва), Кирилл Волков («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Андрей Ивлев («Факел» Воронеж), Виктор Окишор, Дмитрий Александров, Максим Майоров (все – «Динамо» Москва), Станислав Топинка («Локомотив» Москва), Александр Вакулич, Никита Савин (оба – ЦСКА Москва), Арсений Попушой («Краснодар»), Вадим Пастушков («Спартак» Москва), Иван Бобёр («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Кирилл Чебураков («Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Корнеев («Локомотив» Москва).