Ловчев — о «Спартаке»: купите вместо Маслова, Чернова, Дуарте и Тавареша одного Видича!

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику московского клуба. В то же время эксперт подчеркнул грамотность использования больших финансовых возможностей в «Зените» из Санкт-Петербурга.
«Способен ли Сперцян усилить «Зенит»? Об этом может судить только Сергей Семак. Лишь он ответит на вопрос, помогут ли ему эти исполнители. Здесь дело не только в усилении собственного коллектива, но ещё и в ослаблении прямого конкурента. «Зенит» занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоёвывает трофеи. Всё остальное — пустые разговоры. В чём проблема? Стройте такие же команды. Неужели, например, у ЛУКОЙЛа не хватает средств на «Спартак»? Но если вы берёте Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мацея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича!» — приводит слова Ловчева RT.
- 26 мая 2023
-
18:00
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:15
-
17:03
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:37
-
16:32
-
16:23
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:39
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:03