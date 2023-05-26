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Ловчев — о «Спартаке»: купите вместо Маслова, Чернова, Дуарте и Тавареша одного Видича!

Ловчев — о «Спартаке»: купите вместо Маслова, Чернова, Дуарте и Тавареша одного Видича!
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику московского клуба. В то же время эксперт подчеркнул грамотность использования больших финансовых возможностей в «Зените» из Санкт-Петербурга.

«Способен ли Сперцян усилить «Зенит»? Об этом может судить только Сергей Семак. Лишь он ответит на вопрос, помогут ли ему эти исполнители. Здесь дело не только в усилении собственного коллектива, но ещё и в ослаблении прямого конкурента. «Зенит» занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоёвывает трофеи. Всё остальное — пустые разговоры. В чём проблема? Стройте такие же команды. Неужели, например, у ЛУКОЙЛа не хватает средств на «Спартак»? Но если вы берёте Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мацея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича!» — приводит слова Ловчева RT.

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